В Туркменистане состоялась встреча с австрийскими дипломатами

Вчера в Ашхабаде состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимовой с Чрезвычайным и Полномочным Послом Австрии в Туркменистане Томасом Шуллер-Готцбургом и главой Туркмено-Австрийского общества Недой Бергер, находящимися в Туркменистане с рабочим визитом. Об этом сообщает МИД Туркменистана.

В ходе встречи стороны обсудили дальнейшее развитие партнерства в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и политико-дипломатической сферах в двустороннем формате. Была отмечена позитивная динамика туркмено-австрийского взаимодействия в культурно-гуманитарной сфере.

Кроме того, стороны рассмотрели перспективы налаживания контактов представителей бизнеса двух стран в различных сферах предпринимательской деятельности.