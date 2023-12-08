В Туркменистане состоялась встреча с Послом Кувейта

7 декабря 2023 года состоялась торжественная церемония вручения копий верительных грамот заместителю министра иностранных дел Туркменистана Б. Мятиеву Чрезвычайным и Полномочным послом Государства Кувейт в Туркменистане (с резиденцией в Тегеране) Бадерой Абдуллой Альмунайехом. Об этом сообщает МИД Туркменистана.

Заместитель министра иностранных дел Туркменистана поздравил кувейтского дипломата с назначением на ответственный пост и выразил готовность оказывать содействие в осуществлении его дипломатической миссии.

В ходе встречи была отмечена необходимость проведения политических межмидовских консультаций с целью укрепления политико-дипломатических связей. Стороны подчеркнули динамичность развития сотрудничества Туркменистана и Кувейта в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и политико-дипломатической сферах.