В Туркменистане прошла встреча с Послом Зимбабве

Вчера состоялась церемония вручения копий верительных грамот заместителю министра иностранных дел Туркменистана Б. Мятиеву Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Зимбабве в Туркменистане (с резиденцией в Тегеране) Брайтом Купемба. Об этом сообщает МИД Туркменистана.

В ходе встречи заместитель главы МИД Туркменистана поздравил Посла с назначением на пост и выразил готовность оказать содействие в осуществлении дипломатической миссии, направленной на расширение двустороннего сотрудничества.

В ходе встречи стороны отметили эффективность взаимодействия в рамках авторитетных международных организаций, в первую очередь, ООН. Кроме того, были рассмотрены вопросы расширения сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и политико-дипломатической сферах.