Туркменский Посол аккредитован в Кыргызстане

5 декабря в Государственной резиденции “Ала-Арча” в Бишкеке состоялась торжественная церемония вручения верительных грамот Президенту Кыргызской Республики Садыру Жапарову Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Кыргызстане Н. Голлиевым. Об этом сообщает МИД Туркменистана.

В ходе встречи туркменский дипломат передал приветственные слова и наилучшие пожелания от Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и Национального Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, в свою очередь, передал Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову и Национальному Лидеру туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедову ответные слова приветствия, пожелания процветания и дальнейшего прогресса дружественному народу.