Туркменские таможенники установили инфокиоски на приграничных постах

Государственной таможенной службой Туркменистана с целью совершенствования деятельности таможенных органов на приграничных таможенных постах страны были установлены информационные киоски. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

Установленное оборудование позволит всем заинтересованным лицам быстро и удобно знакомиться с правилами таможенного оформления. Киоски представляют собой интерактивные информационные терминалы. С их помощью можно узнать размеры таможенных платежей и сборов, получить все необходимую информацию о таможенных процедурах.

Данные представлены на туркменском, языках стран центрально-азиатского региона, на русском, английском и турецком языках. Установление и использование информационных терминалов в рамках стратегии модернизации таможенных органов будет способствовать стимулированию международной торговли.