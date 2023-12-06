Туркменская гражданская авиация пополнилась новым самолетом Boeing

В понедельник 4 декабря в аэропорт Ашхабада прибыл новый пассажирский самолет Boeing 777-300 ER. Данный самолет является первым из двух современных самолетов гражданской авиации, который был закуплен в соответствии с решением Президента Туркменистана у американской компании Boeing. Об этом сообщает Государственное информационное агентство страны.

Самолеты данного типа способны перевозить 368 пассажиров, отличаясь высоким уровнем комфортности перелетов, безопасностью и экономичным расходом топлива. Дальность полета таких самолетов без посадки составляет 11 390 км, а максимально возможная скорость достигает 905 км/ч.

При производстве самолетов Boeing 777-300 ER используются самые современные технологии и разработки. Технические возможности пассажирских лайнеров дают возможность совершать длительные перелеты из Туркменистана в различные страны Европы и Азии.