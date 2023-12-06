Специалисты из Туркменистана прошли семинар по вопросам питания от ЮНИСЕФ

Туркменские специалисты в области здравоохранения прошли обучающий курс по вопросам питания, организованный ЮНИСЕФ. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

Семинар для специалистов был направлен на подготовку тренеров в области здорового правильного питания. Актуальными методами консультирования в области питания поделилась международный эксперт Людмила Иванова.

Проблематика здорового питания в современном мире все чаще становится темой внешней политики. В 2021 году министры стран Группы двадцати приняли Декларацию. Документом предусматривается расширение доступа к полезным, безопасным и здоровым продуктам питания из устойчивых продовольственных систем с целью популяризации здорового образа жизни в соответствии с задачами Десятилетия действий ООН по проблемам питания.