Президент Туркменистана принял отчеты хякимов велаятов о ходе работ в АПК

4 декабря в понедельник Президент Туркменистана провел заседание по цифровой сети с участием вице-премьера Кабинета Министров Т. Атахаллыева и хякимов велаятов страны, которые отчитались о ходе работ в сельскохозяйственной сфере. Об этом сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

В отчетах Президенту хякимы велаятов рассказали о ходе работ по сбору урожая хлопка, которые находятся на финальной стадии. Также в настоящее время ведутся работы по обработке собранного урожая на хлопкоочистительных предприятиях, своевременно идет расчет с арендаторами. Было отмечено, что проводятся работы по ремонту сельскохозяйственной спецтехники, инструментов и оборудования. Кроме того, в докладах содержалась информация о подготовке к грядущему Международному дню независимости Туркменистана.

Президент Сердар Бердымухамедов выслушал предоставленные ему отчеты и дал ряд конкретных указаний ответственным лицам.