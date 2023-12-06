Посольство Туркменистана в Индии провело конференцию к 300-летию Махтумкули Фраги

По случаю празднования в следующем году 300-летия со дня рождения выдающегося туркменского поэта и философа Махтумкули Фраги туркменским Посольством в Республике Индия совместно с Фондом Индия-Центральная Азия была организована научно-практическая конференция на тему «Махтумкули Фраги и духовно-культурный мир Востока». Об этом сообщает интернет-издание «Türkmenistan Habarlar Portaly».

Мероприятие прошло 4 декабря в Индийском международном центре в городе Нью-Дели. В рамках конференции состоялась презентация нового сборника переведенных на хинди избранных стихотворений Махтумкули Фраги.

Участниками конференции стали представители дипмиссий и международных организаций, аккредитованных в Индии, представители научного сообщества, СМИ, а также туркменские студенты, обучающиеся в Индии.