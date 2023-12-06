Заместитель главы туркменского МИД встретился с делегацией МОТ

5 декабря заместитель министра иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиев провел встречу с делегацией Международной организации труда, которую возглавил заместитель директора Департамента управления и трипартизма МОТ Камран Фаннизаде. Об этом сообщает МИД Туркменистана.

В ходе встречи был рассмотрен ход реализации мероприятий в соответствии с Дорожной картой в рамках сотрудничества Туркменистана и МОТ в 2023 году. Представитель МОТ высоко оценил планомерное выполнение обязательств, взятых на себя туркменской стороной.

Были затронуты вопросы дальнейшего развития сотрудничества и определены конкретные шаги по взаимодействию Туркменистана и МОТ на 2024 год. Представители Международной организации труда озвучили видение дальнейшего укрепления партнерства с туркменской стороной.