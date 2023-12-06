Глава туркменского МИД встретился с министром иностранных дел РФ

Вчера, в преддверии встречи министров иностранных дел прикаспийских стран, состоялась встреча глав МИД Туркменистана Рашида Мередова и Российской Федерации Сергея Лаврова по вопросу двусторонних процессов в соответствии с решениям Глав государств. Об этом сообщает МИД Российской Федерации.

В приветственном обращении глава МИД РФ отметил особое значение стратегического туркмено-российского партнерства. Дана высокая оценка деятельности Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Было отмечено, что в настоящее время идет подготовка к очередному заседанию Комиссии и бизнес-форуму.

Стороны подчеркнули, что высокая динамика наблюдается в развитии культурного и образовательного сотрудничества двух стран, в сфере культурных обменов. В данной связи будет реализован масштабный проект по созданию совместного университета, возведению нового здания Государственного Русского драматического театра и дополнительного корпуса для школы имени А.С.Пушкина.