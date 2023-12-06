Глава МИД Туркменистана встретился с Зампредом Правительства РФ

4 декабря состоялась встреча Сопредседателей Межправительственной туркмено-российской комиссии по экономическому сотрудничеству – министра иностранных дел Туркменистана Р. Мередова и Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А. Оверчука. Об этом сообщает МИД Туркменистана.

В первую очередь были рассмотрены вопросы, связанные с предстоящим 13-ым заседанием Межправительственной туркмено-российской комиссии по экономическому сотрудничеству в Ашхабаде. Мероприятие намечено на начало грядущего года.

Особое внимание было уделено дальнейшему развитию культурно-гуманитарного сотрудничества.

Также было подчеркнуто, что в настоящее время ведется поиск новых форм сотрудничества между двумя странами в торгово-экономической сфере. В данном контексте была выражена необходимость доработки правовой базы экономических и хозяйственных связей.