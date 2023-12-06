В Туркменистане Посол Республики Бенин вручил копии верительных грамот

5 декабря состоялась церемония вручения копий верительных грамот заместителю министра иностранных дел Туркменистана Б. Мятиеву назначенным на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Бенин в Туркменистане Акамби Андре Окунлола-Биау. Об этом сообщает МИД Туркменистана.

Заместитель главы МИД Туркменистана поздравил Посла с назначением на пост, пожелав успехов в деятельности по развитию дипломатических отношений между государствами и выразив готовность оказывать содействие в осуществлении дипломатической миссии.

Стороны назвали перспективным развитие партнерства в рамках международных организаций, в том числе, ООН, ЭКОСОС и других. Кроме того, была рассмотрена возможность проведения двусторонних политических консультаций, расширение сотрудничества в торгово-экономической сфере и вопросы по налаживанию культурно-гуманитарных связей.