В Ашхабаде обсудили итоги сотрудничества ООН и Туркменистана

В офисе ООН в Ашхабаде состоялись заседания Совместных рабочих групп для анализа результатов «Рамочной программы сотрудничества в области устойчивого развития между Туркменистаном и ООН на 2021-2025 гг.» и определения направлений сотрудничества на ближайший год. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

В ходе встречи были рассмотрены результаты достижения целей устойчивого развития по пяти стратегическим направлениям. Цели устойчивого развития на 2021-2025 годы включают такие направления как верховенство права, устойчивое развитие экономики, снижение риска бедствий и последствий изменения климата, охрана здоровья, качественное образование.

В мероприятии приняли участие представители ООН, профильных министерств и ведомств Туркменистана, члены совместных рабочих групп.