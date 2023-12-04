Туркменский журналист С. Акиниязов рассказал об итогах ЧМ-2023 по курашу

Журналист Сердар Акиниязов прокомментировал результаты участия туркменской сборной в 14-ом Чемпионате мира по курашу. Об этом сообщает интернет-издание Centralasia.news.

По мнению обозревателя, туркменские спортсмены прошли блестящую подготовку к прошедшему в Ашхабаде чемпионату, о чем свидетельствуют успехи спортсменов. Они завоевали 15 медалей, среди которых – 5 золотых, 6 серебряных и 4 бронзовых. Для сравнения, на прошлогоднем чемпионате в Индии туркменские борцы завоевали одну серебряную и две бронзовые медали.

Сердар Акиниязов отметил, что руководитель Международной ассоциации кураша высоко оценил уровень организации первенства мира по борьбе на поясах и заявил, что прошедший турнир способствовал повышению международного авторитета Туркменистана.

Также обозреватель подчеркнул, что члены иностранных делегаций остались довольны созданными условиями проживания и проведения соревнований, организованной культурной программой и условиями тренировок.