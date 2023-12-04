Туркменский дзюдоист завоевал бронзовую медаль «Tokyo Grand Slam-2023»

Туркменский дзюдоист Хеким Агамаммедов впервые в истории туркменского спорта стал обладателем бронзовой медали турнира серии Большого шлема «Tokyo Grand Slam-2023» в Токио. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

Турнир проходил в течение двух дней, его призовой фонд составлял $154 000 – за него боролись 506 спортсменов из 84-х стран. Разыгрывались 14 комплектов медалей в семи женских и семи мужских весовых категориях.

Туркменистан на турнире был представлен 8-ю спортсменами. Хеким завоевал бронзовую медаль в мужской весовой категории до 66 кг. В этой категории борьбу за медали вели 48 спортсменов из 35-ти стран.

Спортсмен Хеким Агамаммедов – 24-летний военнослужащий воинской части №1001 имени Мяликгулы Бердымухамедова Министерства внутренних дел Туркменистана – одержал на пути к бронзовой медали турнира 5 побед.