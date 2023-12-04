Туркменистан отмечает 120-летие со дня рождения Арама Хачатуряна

В этом году отмечается 120-летие со дня рождения известного композитора Арама Хачатуряна. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

Арам Хачатурян является народным артистом СССР, Героем социалистического труда, Лауреатом Ленинской премии и 5 Государственных премий. Самыми узнаваемыми произведениями Арама Хачатуряна считаются «Счастье», «Гаянэ», «Спартак», «Танец с саблями» и многие другие. Арам Хачатурян был наставником таких выдающихся композиторов как Микаэл Таривердиев, Андрей Эшпай, Алексей Рыбников, Эдгар Оганесян.

В честь знаменательной даты в Большом зале Туркменской национальной консерватории был дан концерт. Кандидат искусствоведения Елена Осипова рассказала гостям о жизни и творчестве Арама Хачатуряна. Были исполнены «Вальс» к драме Лермонтова «Маскарад», эстрадные произведения – «Ковер счастья», «Песня о девушке», «Армянская застольная», «Песня о Ереване», танцы из балета «Гаянэ», «Танец с саблями».