Туркменистан и Иран развивают сотрудничество в сфере образования

Представители Туркменского сельскохозяйственного университета совершили рабочий визит в Гургенский университет сельскохозяйственных наук и природных ресурсов Ирана. Об этом сообщает интернет-издание «Türkmenistan Habarlar Portaly».

В рамках программы пребывания в ИРИ представители Туркменистана приняли участие в ряде двусторонних встреч. Главной темой обсуждений стала активизация действия меморандума о взаимопонимании между туркменским и иранским ВУЗами.

В ходе визита представителей туркменского ВУЗа была организована выставка, демонстрирующая достижения в области науки и сельского хозяйства. Туркменская делегация посетила инновационный центр города Гурген, провела встречи с представителями городской власти, ознакомилась с земледельческими полями и тепличными комплексами региона.