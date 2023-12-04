Президент Туркменистана поздравил Замбию с 30-летием установления дипотношений

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил поздравительное послание Президенту Республики Замбия Хакаинде Хичилеме и всему народу страны по случаю 30-й годовщины установления дипломатических отношений между странами. Об этом сообщает интернет-издание «Türkmenistan Habarlar Portaly».

Как было отмечено в послании, отношения между странами основаны на принципах взаимоуважения, равноправия и доверия. Туркменской стороной была выражена заинтересованность в расширении партнерства по разным направлениям в интересах народов двух государств.

В своем послании Президент Сердар Бердымухамедов пожелал Президенту Республики Замбия крепкого здоровья, благополучия и счастья, а дружественному народу – процветания и дальнейшего прогресса.