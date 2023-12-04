Национальный Лидер дал старт подготовке к молодежному форуму

В рамках рабочей поездки по Ашхабаду в субботу, Национальный Лидер туркменского народа Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов дал соответствующие поручения об организации предстоящего мероприятия на высшем уровне. Об этом сообщает интернет издание “Türkmenistanyň habarlar portaly”.

Кроме того, Национальный Лидер туркменского народа дал рекомендации по организации и проведению планируемой пресс-конференции, посвященной молодежному форуму.

Председатель Халк Маслахаты принял участие в совещании, выслушав доклады об успехах молодежи и подготовке к церемонии награждения отличившихся представителей молодого поколения страны.

Национальному Лидеру также были представлены отчеты представителей различных ведомств о достижениях молодежи в науке, образовании, культуре и спорте.

В своей речи Национальный Лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов призвал молодых людей активно выступать с инновационными идеями и проектами на благо родной страны.