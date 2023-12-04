В Туркменистане состоится 7-ой фестиваль японских фильмов

Посольством Японии в Туркменистане будет проведен 7-ой фестиваль японских фильмов. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

Показы японских фильмов в период с 15 по 17 декабря состоятся в кинотеатре «Ашхабад». В рамках фестиваля гости смогут ознакомиться с особенностями культуры Японии. 23 декабря познакомиться с японским кинематографом смогут жители города Туркменбаши.

В рамках фестиваля японских фильмов будут показаны такие киноленты как «Небесный ресторан», «Только кошка знает», «Сборник анимации режиссера Такеси Ясиро». Действие «Небесного ресторана» происходит на японском острове Хоккайдо: история фильма рассказывает о страсти героев, которые ценят вкусную еду в лучших японских традициях. Родители и их дети смогут вместе насладиться четырехсерийным анимационным фильмом «Сборник анимации режиссёра Такеси Ясиро».