В Туркменистане рассмотрены вопросы контроля железнодорожных грузоперевозок

В таможне Марыйского велаята Туркменистана состоялось совещание при участии специалистов марыйской таможни и представителей местного филиала ОАО «Железные дороги» по правилам и контролю грузов, доставляемых железнодорожным транспортом. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

Особое внимание в ходе встречи было уделено грузам, перевозимым в опломбированных запорно-пломбировочными устройствами вагонах и контейнерах. В ходе совещания были предложены варианты оптимизации контроля грузов, перевозимых железнодорожным транспортом.

Совместная межведомственная деятельность в данном направлении позволяет обезопасить перевозку грузов железнодорожным транспортом путем разработки новых подходов к ее обеспечению.