В Туркменистане прошел брифинг по совершенствованию работы таможни

В Дашогузском велаяте Туркменистана проведен брифинг, посвященный изменениям таможенного законодательства страны и совершенствования деятельности таможенных органов. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

В мероприятии приняли участие представители таможенной сферы, специалисты Государственной службы по карантину растений МинСельХоза и Государственной ветеринарной службы страны, сотрудники агентств «Туркмендемирёллары» и «Туркменавтоуглары», «Транспортно-Логистического центра Туркменистана», представители транспортно-логистических компаний и частного сектора.

Участники мероприятия были ознакомлены с особенностями таможенного декларирования и предоставлением льгот предпринимателям, осуществляющим экспорт. В ходе брифинга особенно подчеркивалась роль внедрения информационных цифровых технологий в работу таможни для активизации международной торговли.