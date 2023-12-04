В Туркменистане открыта выставка работ балканских художников

В Выставочном центре изобразительного искусства Министерства культуры Туркменистана открыта выставка работ балканских художников. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

В экспозиции представлено свыше 300 работ 31 художника Балканского велаята. Коллекция выставки включила в себя пейзажи, портреты, гобелены, картины, выполненные на бараньих шкурах, скульптуры, ювелирные изделия и экспонаты из керамики.

Среди запомнившихся гостям картин – работа Амангельды Хыдырова, написавшего портрет туркменского композитора Нуры Халмамедова на фоне светлого неба. Любители живописи не обошли вниманием и работу Йолмаммета Аннаева, который изобразил туркменского мыслителя Махтумкули Фраги, окружив белую чалму и светлое лицо поэта черным фоном для яркого контраста. Не меньший интерес посетителей выставки вызвали работы художницы Мяхрибан Бегенджевой «Три друга» и «День рождения», дарящие светлые воспоминания о детстве.