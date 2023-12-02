Туркменские студенты завоевали 10 призовых мест на Олимпиаде российского ВУЗа

Студенты туркменских ВУЗов завоевали десять призовых мест на IV Международной онлайн-олимпиаде по русскому языку как иностранному, проведенному Санкт-Петербургским государственным университетом. Об этом сообщает интернет-издание turkmenportal.com.

Семь призовых мест завоевали студенты Туркменского национального института мировых языков имени Д. Азади: первое место занял Артем Клюев, вторые места завоевали Мария Ханова, Диана Даллакян, Арслан Маммедов и Анжела Курбанова, третьих мест были удостоены Айлар Черкезова и Айгуль Алланова.

Среди студентов, добившихся успехов на олимпиаде, также учащиеся Туркменского государственного университета имени Махтумкули. Первое место заняла Алтынай Мырадова, второе место – Ляле Рзагулыева, а на третьем месте оказалась Медине Сопытаганова.