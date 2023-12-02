Туркменистан присоединился к Глобальному метановому обязательству

В ходе 28-ой сессии климатического форума COP28 Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов заявил о присоединении страны к Глобальному метановому обязательству. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

Поддержка этой инициативы и заинтересованность Туркменистана в ее реализации были выражены еще в рамках 26-ой сессии климатического саммита. В данной связи в 2022 году при поддержке ПРООН с учетом рекомендаций Рамочной конвенции ООН по изменению климата был разработан и утвержден Определяемый на Национальном Уровне Вклад Туркменистана по Парижскому соглашению по климату, которым предусматривается снижение метановых выбросов в атмосферу на 20% в 2030 году по отношению к показателям 2010 года.

Сердар Бердымухамедов официально заявил о присоединении Туркменистана к Глобальному метановому обязательству и отметил, что страна и дальше продолжает сотрудничество с различными мировыми организациями и партнерами для практической его реализации.