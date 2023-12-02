Туркменистан подтвердил создание Центра ООН по климатическим технологиям

В рамках 28-ой сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата Глава Туркменистана Сердар Бердымухамедов подтвердил выдвинутую ранее инициативу по созданию Регионального центра ООН по технологиям, связанным с изменением климата в Центральной Азии. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

Было отмечено, что особую роль в решении климатических вопросов играет подписанный Меморандум о взаимопонимании между Министерством охраны окружающей среды Туркменистана и ЮНЕП. В рамках действия документа разрабатываются программы по климатическим технологиям для Туркменистана и стран Центральной Азии. Глава Туркменистана заметил, что данный документ является правовой основой для создания Регионального центра ООН по климатическим технологиям в ЦА. Также было подчеркнуто, что создание Центра в центральноазиатском регионе, который находится в зоне экологических рисков, является немаловажной инициативой с большими перспективами.