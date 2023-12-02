В рамках всемирной климатической конференции COP28 Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов заявил, что Туркменистан поддерживает Декларацию по Климату и Здоровью. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

Глава Туркменистана подчеркнул, что в целях укрепления единства в вопросах здравоохранения при реализации Парижского соглашения, Туркменистан активно поддерживает принятие Декларации по Климату и Здоровью.

Кроме того, Туркменистан выразил поддержку Эмиратской декларации об устойчивом сельском хозяйстве, устойчивых продовольственных системах и борьбе с изменением климата в целях обеспечения всемирной продовольственной безопасности. В данной связи выражена готовность укрепления международного сотрудничества в сельскохозяйственной, экологической, энергетической, финансовой и здравоохранительной сферах.