Президент Туркменистана прибыл в Дубай с рабочим визитом

Вчера, 1 декабря, начался рабочий визит Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Дубай. Об этом сообщает Государственное информационное агентство «Туркменистан сегодня».

Прибывший авиалайнер в Международном аэропорту имени Шейха Мактума города Дубай встретили официальные лица ОАЭ и члены туркменской делегации. Рабочая поездка Президента Туркменистана в Дубай связана с участием в 28-ой Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

В ходе прошедшего заседания правительства Туркменистана Сердар Бердымухамедов подчеркнул важность проведения экологического форума, который играет большую роль в обеспечении устойчивого развития мира. Туркменистан активно участвует в решении глобальных экологических проблем, что подтверждается участием в конференции COP28.