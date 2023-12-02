Глава Туркменистана провел встречу с исполнительным директором ЮНЕП

В Дубае в рамках 28-ой сессии COP28 Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов встретился с исполнительным директором ЮНЕП, заместителем генерального секретаря ООН г-жой Ингер Андерсен. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

В ходе встречи была подтверждена обоюдная заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества между Туркменистаном и ЮНЕП. В настоящее время Туркменистаном при поддержке ЮНЕП осуществляется подготовка Четвертого Национального сообщения по изменению климата по РКИК ООН.

Было отмечено, что совместно с Международной обсерваторией по выбросам метана осуществляется подготовка проекта и тренингов в климатической сфере для туркменских специалистов. Проводятся совместные научные исследования, также ведется работа над изменением национального законодательства в данной сфере.