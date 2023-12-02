Глава Туркменистана принимает участие во Всемирном климатическом форуме

В Дубае в «Dubai EXPO City» сегодня состоялась церемония открытия 28-ой Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата, в рамках которой Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов озвучит позицию страны по экологическим вопросам. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

В ходе торжественной церемонии с приветственным словом к участникам всемирного климатического форума обратились Президент Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Мохаммед Бин Зайед Аль-Нахайян и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Климатический форум пройдет в формате пленарных заседаний, посвященных международному сотрудничеству в решении климатических вопросов и укреплению совместных согласованных действий в данном направлении.