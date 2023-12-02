В Туркменистане прошел этап конкурса «Merdana nesil – 2023»

В специализированной школе искусств имени С. Джепбарова города Аркадаг прошел этап творческого конкурса «Merdana nesil – 2023» среди мальчиков, учащихся в 3-5 классах. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

Конкурс приурочен к Международному дню нейтралитета и празднованию 28-ой годовщины признания Генеральной Ассамблеей ООН постоянного нейтрального статуса Туркменистана. Целью конкурса является популяризация национальной культуры и искусства. Участникам конкурса для выхода в финал предстояло пройти три тура, включающие соревнования в красноречии, богатстве словарного запаса и проявлении вокальных способностей.

Финалисты конкурса награждены почетными грамотами и подарками от Молодёжной организации Туркменистана имени Махтумкули и администрации города Аркадаг.