Туркменистан и Азербайджан развивают сотрудничество в таможенной сфере

Состоялась встреча Председателя Государственной таможенной службы Туркменистана с руководителем Государственного таможенного комитета Азербайджана Шахином Багировым. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

В ходе встречи стороны обсудили перспективы дальнейшего развития сотрудничества между таможенными службами Туркменистана и Азербайджана. В рамках межгосударственного взаимодействия проведены многочисленные совместные мероприятия, в том числе, конференции, тренинги, форумы. Также было отмечено укрепление связей в формате Туркменистан-Азербайджан-Турция в рамках Совместной консультативной группы по таможенному сотрудничеству.

В рамках визита в Ашхабад Шахин Багиров посетил Государственную таможенную службу Туркменистана и оставил запись в книге почетных гостей.