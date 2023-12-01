Президент Туркменистана принял отчет Председателя Меджлиса Д. Гулмановой

В ходе заседания Кабинета Министров Туркменистана 30 ноября, Президент страны Сердар Бердымухамедов заслушал отчет Председателя Меджлиса Д. Гулмановой, которая отчиталась о проделанной работе. Об этом сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

Д. Гулманова проинформировала Президента об итогах 4-ого заседания Меджлиса Туркменистана 7-ого созыва, в ходе которого был принят Закон о Государственном бюджете Туркменистана на 2024 год, Постановление об исполнении Государственного бюджета на 2022 год, а также – ряд дополнений в текущее законодательство.

Председатель Меджлиса отчиталась о принятии верительных грамот Послов Алжира и Нидерландов, а также – о встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в Туркменистане, в ходе которой были рассмотрены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.