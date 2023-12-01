Для туркменских специалистов проведен тренинг в рамках цифровизации образования

Министерством образования Туркменистана совместно со Страновым офисом ЮНИСЕФ организовано проведение тренинга в рамках автоматизации и цифровизации сферы образования Туркменистана. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

В ходе тренинга слушатели были ознакомлены с новой информационной системой управления образованием. Целью курса стало совершенствование навыков использования приложения по управлению образованием.

Новая информационная система по управлению образованием обеспечит предоставление непрерывного, доступного и качественного образования населению. Министерство образования сможет эффективно принимать решения, разрабатывать и реализовывать политику в культурно-гуманитарной сфере.