В Туркменистане идет подготовка к Международному дню нейтралитета и Новому году

На очередном заседании Кабинета Министров Туркменистана, которое состоялось по цифровой системе, вице-премьер Б.Атдаев доложил Президенту страны Сердару Бердымухамедову о мероприятиях по подготовке торгового комплекса страны к Международному дню нейтралитета 12 декабря и к Новому году. Об этом сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

Вице-премьер сообщил, что в целях удовлетворения потребностей населения в различных продуктах и товарах, принимаются соответствующие меры. Так, с 5 декабря в столице и велаятах страны будет организована праздничная торговля.

Комментируя отчет вице-премьера, Президент Туркменистана подчеркнул важность организации мобильных торговых пунктов в преддверии грядущих праздников. Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что важно предложить народу широкий ассортимент товаров для праздничного стола и подарков для близких. В данном контексте вице-премьеру были даны соответствующие указания.