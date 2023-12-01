В Бишкеке прошел круглый стол, посвященный туркменскому поэту Махтумкули Фраги

29 ноября в Бишкеке в Кыргызском национальном университете им.Ж.Баласагына прошел круглый стол, посвященный 300-летию со дня рождения туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги, которое будет отмечаться в следующем году. Об этом сообщает МИД Туркменистана.

Мероприятие было организовано Посольством Туркменистана в Кыргызстане, в нем приняли участие представители Посольства и Кыргызского национального университета.

В ходе встречи участники обсудили особую значимость литературного наследия Махтумкули Фраги, оказавшего влияние на формирование мировой культуры, и выразили общее мнение о необходимости его сохранения. Было отмечено, что творчество туркменского поэта-классика продолжает вдохновлять молодое поколение и продвигать общечеловеческие ценности.