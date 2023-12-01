В Ашхабаде прошел медиафорум по итогам ЧМ-2023 по курашу

29 ноября в конференц-зале отеля “Sport” состоялся медиафорум, посвященный итогам прошедшего в Ашхабаде 14-го чемпионата мира по борьбе кураш. Об этом сообщает Государственное информационное агентство «Туркменистан сегодня».

В форуме принимали участие представители Международной ассоциации кураша, Африканского союза кураша, Европейской конфедерации кураша, Госкомитета по физкультуре и спорту Туркменистана, Федерации кураша Туркменистана, СМИ.

В ходе медиафорума отмечалось, что прошедший в Туркменистане чемпионат вызвал большой интерес в международных средствах массовой информации. Трансляции поединков в прямом эфире велись в Туркменистане, Таджикистане, Узбекистане и других странах. Кроме того, записи схваток курашистов транслировались в интернете и на таких каналах как «Мир 24», «TRT Avaz», «CCTV» и «EURONEWS», «Asiavision».