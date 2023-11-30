15 медалей стали итогом ЧМ-2023 по курашу для туркменской сборной

28 ноября завершился 14-ый Чемпионат мира по борьбе кураш, в котором приняли участие борцы на поясах из Азии, Африки, Европы, Северной и Южной Америки. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

По итогам напряженных поединков туркменской сборной удалось завоевать 15 медалей – в семи мужских и восьми женских весовых категориях, в том числе, 5 золотых медалей, 6 серебряных и 4 бронзовых медалей.

По общему количеству медалей Туркменистан опередил всех участников. В командном зачете по количеству золотых медалей Туркменистан уступил только команде Узбекистана. На третьем месте командного зачета оказалась сборная Казахстана.

Таким образом, туркменские борцы показали отличную подготовку, что стало возможным благодаря эффективной работе тренеров мужской сборной Дорткули Тедженова и женской сборной Ширин Кубаевой.