Туркменское Посольство провело конференцию к 300-летию Махтумкули Фраги

Посольством Туркменистана в Исламской Республике Пакистан 27 ноября была организована научно-практическая конференция, посвященная культурному наследию великого туркменского поэта и философа Махтумкули Фраги. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

В ходе конференции «Махтумкули Фраги и дружба народов в современном мире» выступил министр по делам наследия и культуры Пакистана Саед Джамал Шах, высоко оценив роль творческого наследия Махтумкули и выразив готовность к расширению туркмено-пакистанского сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере.

Посол Туркменистана в ИРП А.Мовламов подчеркнул, что инициированное Главой Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым изучение творческого наследия Махтумкули, играет особое значение в расширении международного сотрудничества.