Туркменский Посол встретился с вице-президентом Японской организации JETRO

28 ноября текущего года в Токио Посол Туркменистана в Японии Атадурды Байрамов провел встречу с Нобутака Маекавой, назначенным на пост вице-президента Японской внешнеторговой организации (JETRO), работающей над продвижением торговли и инвестиций между Японией и другими странами. Об этом сообщает МИД Туркменистана.

В ходе встречи были рассмотрены перспективы налаживания туркмено-японского сотрудничества в торгово-экономической сфере. Кроме того, стороны обсудили ход реализации достигнутых ранее договоренностей.

Японской стороной была выражена готовность оказать всестороннее содействие в налаживании бизнес-контактов в сфере малого и среднего предпринимательства.

Стороны подчеркнули взаимную приверженность установлению и развитию взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества.