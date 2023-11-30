Туркменская делегация приняла участие во встрече, организованной РЦПДЦА

27-28 ноября состоялась ежегодная встреча заместителей глав МИД стран центрально-азиатского региона, организованная Региональным центром ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА) при поддержке правительства Кыргызстана. Об этом сообщает МИД Туркменистана.

Туркменскую делегацию возглавила заместитель министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимова. В ходе встречи стороны обсудили вопросы мира и безопасности в ЦА, ситуацию в Афганистане и сотрудничество РЦПДЦА с правительствами стран ЦА в области превентивной дипломатии.

Кроме того, состоялся Пятый диалог между правительствами и молодежью Центральной Азии. В ходе визита Мяхри Бяшимовой в Академию ОБСЕ в Бишкеке была рассмотрена возможность разработки Меморандума о взаимопонимании между Академией и туркменском ВУЗом.