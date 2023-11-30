Туркменистан и Китай укрепляют сотрудничество в энергетике

Вчера в Ашхабаде состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с Членом Постоянного Комитета Политбюро ЦК КПК, Вице-премьером Государственного совета Китайской Народной Республики Дин Сюэсян. Об этом сообщает МИД Туркменистана.

Туркменской стороной был отмечен динамичный характер развития стратегического партнерства, чему способствуют регулярные контакты на высшем уровне. Приоритетным направлением двустороннего сотрудничества была названа энергетическая сфера. Стороны отметили, что в данной связи особую роль играет деятельность Совместной рабочей группы по газовому сотрудничеству.

Представители Туркменистана и КНР договорились о налаживании связей в бизнес-сфере, обсудили перспективы углубления производственной кооперации и возможность создания туркмено-китайского Делового совета.