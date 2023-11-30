Состоялось 6-ое заседание Туркмено-китайской комиссии

29 ноября в среду состоялось очередное 6-ое заседание Туркмено-китайской межправительственной комиссии по сотрудничеству с участием руководителей и представителей профильных министерств и ведомств обеих стран. Об этом сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

Для участия в заседании в столицу Туркменистана прибыла китайская делегация во главе с Вице-премьером Государственного совета Китайской Народной Республики Членом Постоянного Комитета Политбюро ЦК КПК Дин Сюэсяном. Туркменскую сторону возглавил Министр иностранных дел Рашид Мередов.

В повестку 6-ого заседания был включен широкий круг вопросов, связанных с реализацией достигнутых ранее договоренностей и дальнейшей активизацией взаимовыгодного сотрудничества. В качестве приоритетных направлений партнерства были обозначены торгово-экономическая, транспортная, энергетическая сферы.