Президент Туркменистана принял Министра экономики Республики Азербайджан

Во вторник 28 ноября Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял Министра экономики Республики Азербайджан Микаила Джаббарова, который прибыл в Ашхабад с деловым визитом для участия в 7-ому заседании Туркмено-азербайджанской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Об этом сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

Президент Туркменистана тепло поприветствовал гостя, выразив наилучшие пожелания Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и отметив, что настоящий визит в Туркменистан делегации из Азербайджана станет важным шагом на пути к расширению двусторонних торгово-экономических отношений.

Сердар Бердымухамедов пожелал успешного проведения 7-ого заседания Туркмено-азербайджанской комиссии и выразил уверенность, что мероприятие будет способствовать дальнейшему укреплению конструктивного партнерства с соседними государствами. В ходе встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества и наметили приоритетные направления, представляющие взаимный интерес.