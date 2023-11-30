Президент Туркменистана встретился с Вице-премьером Госсовета КНР

29 ноября в Ашхабаде состоялась встреча Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и Вице-премьера Государственного Совета КНР Дин Сюэсяном. Об этом сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

В ходе встречи стороны обсудили повестку 6-ого заседания Туркмено-китайской межправительственной комиссии по сотрудничеству. Было отмечено, что Китай на протяжении многих лет является одним из крупнейших внешнеэкономических партнеров Туркменистана. Также было подчеркнуто эффективное продолжительное партнерство стран в энергетической сфере.

Стороны уделили внимание развитию культурно-гуманитарных отношений между странами, которые занимают особое место в межгосударственном диалоге. Было отмечено, что большое количество туркменской молодежи учится в ВУЗах КНР, китайский язык изучается в нескольких средних и высших учебных заведениях Туркменистана.

В завершении встречи стороны выразили уверенность в дальнейшем успешном развитии и расширении межправительственных отношений между странами.