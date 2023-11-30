На медиафоруме подведены итоги Чемпионата мира по курашу

Вчера в конференц-зале отеля «Sport» Олимпийского городка состоялся медиафорум, посвящённый итогам завершившегося накануне XIV Чемпионата мира по борьбе кураш.

В мероприятии приняли участие руководители Международной ассоциации кураша (IKA), Африканского союза (АКИ) и Европейской конфедерации этого вида борьбы (EKC), Государственного комитета по физической культуре и спорта, Национального олимпийского комитета, Федерации кураша Туркменистана, Госкомитета страны по телевидению, радиовещанию и кинематографии Туркменистана, представители СМИ.

Открывая медиафорум, президент Международной ассоциации кураша (IKA) Хайдар Фарман поздравил собравшихся с успешным завершением в Ашхабаде Чемпионата мира, 15 комплектов медалей которого оспаривал 181 спортсмен из 45 стран четырёх континентов, а в конгрессе IKA, состоявшемся в дни проведения ЧМ-2023, приняли участие делегаты 53 государств из Азии, Африки, Европы, а также Южной и Северной Америки.

Глава Международной ассоциации кураша отметил, что ЧМ-2023 прошёл с выдающимся успехом, выразив особую признательность Президенту Сердару Бердымухамедову и Национальному Лидеру туркменского народа, Председателю Халк Маслахаты Герою-Аркадагу за большой вклад в успех этого грандиозного мероприятия, ставшего новой платформой для будущего диалога и дальнейшего сотрудничества.

Как подчёркивалось, на XIV Чемпионате мира по курашу в отличие от всех предыдущих все службы работали на самом высоком уровне. И это неудивительно. В Туркменистане уделяется огромное внимание развитию спорта, расширению международных связей в этой области. Инициировав ряд масштабных спортивных проектов как общегосударственной, так и международной значимости, Герой-Аркадаг и Президент Туркменистана сделали спорт национальной идеей и активным дипломатическим каналом, благодаря чему наша страна всё чаще становится местом проведения крупных соревнований.

Так, в 2017 году в Ашхабаде с большим успехом прошли

V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам, собравшие более 5000 сильнейших атлетов из 62 стран, в том числе из Океании, а в 2018 году – Международное авторалли «Амуль–Хазар 2018», трасса которого пролегала вдоль маршрута исторического Великого Шёлкового пути, и Чемпионат мира по тяжёлой атлетике.

И вот теперь в беломраморной столице завершился ещё один мировой чемпионат по борьбе кураш, став ярким свидетельством признания Туркменистана как спортивной державы. Двухдневные соревнования, проходившие в Спортивном комплексе боевых искусств Олимпийского городка, завершились триумфально для сборной Туркменистана, спорт­смены которой в 15 весовых категориях завоевали 15 медалей, пять из которых золотых, шесть серебряных и четыре бронзовых. С этими показателями наши борцы значительно опередили по общему количеству медалей остальные команды, уступив в командном зачёте по количеству золотых наград только сборной Узбекистана, в активе которой 7 золотых и по 1 серебряной и бронзовой награде. Замкнула тройку призёров сборная Казахстана, курашисты которой завоевали одну золотую, две серебряные и три бронзовые медали. Всего же на ашхабадском Чемпионате мира по курашу атлеты 16 стран из 45 поднимались на пьедестал почёта.

«Я уверен, что Туркменистан достигнет ещё больших результатов, – заявил, выступая на медиа­форуме генеральный секретарь Международной Ассоциации кураша Реза Нассири. – Туркменистан – страна, развивающая спорт и пропагандирующая здоровый образ жизни. Здесь везде можно увидеть спортивные комплексы, созданы великолепные условия, чтобы люди занимались спортом и вели здоровый образ жизни. И это прекрасно!».

На медиафоруме также отмечалось, что ашхабадский Чемпионат мира по курашу вызвал большой интерес в международных СМИ. Поединки ЧМ-2023 через спутник TürkmenÄlem 52оE транслировались в прямом эфире на телеканалах «Türkmenistan Sport», «Ýaşlyk», «Варзиш» Республики Таджикистан, «Sport» Республики Узбекистан, а также в Интернете.

Отдельные программы и видеоролики, посвящённые этому турниру, транслировались на телеканалах «Мир 24», «TRT Avaz», «CCTV» и «EURONEWS», а также были освещены среди вещательных компаний новостной группы Азиатско-Тихо­океанской ассоциа­ции радиовещания «Asiavision» и Межгосударственным информационным пулом. Помимо этого, материалы о Чемпионате мира по курашу были опубликованы в изданиях Международной ассоциа­ции спортивной прессы (AIPS) и Азиатского союза спортивной прессы (ASPU). Большую работу по освещению ЧМ-2023 проделали и аккредитованные в Туркменистане журналисты зарубежных стран, в материалах которых отмечалась высокая организация в Ашхабаде крупнейшего спортивного события.

Участники нынешнего мероприятия посетили город Аркадаг, где, осмотрев спортивные объекты, были поражены уровнем их оснащённости.

Президент Международной ассоциации кураша, выразив глубокую признательность Президенту Туркменистана и Председателю Халк Маслахаты Туркменистана Герою-Аркадагу за создание туркменской стороной максимально благоприятных условий для проведения этого турнира, а также за образцовую работу по развитию физкультуры и спорта, олимпийского движения, укрепления мира и взаимопонимания, передал им спортивную экипировку и соответствующие сертификаты.