Туркменский спортсмен Шатлык Джуманиязов завоевал “серебро” Чемпионата мира

Завершились финальные поединки 14-го чемпионата мира по борьбе кураш в Ашхабаде. Об этом сообщает интернет-издание «Türkmenistan Habarlar Portaly».

На арене Спорткомплекса боевых искусств Олимпийского городка туркменской столицы состоялась схватка представителей туркменской и казахстанской школ борьбы на поясах. В этот раз соперниками стали спортсмен из Туркменистана Шатлык Джуманиязов и борец из Республики Казахстан Абикаир Мауленин.

По итогам схватки в мужской весовой категории до 73 кг туркменский борец завоевал серебряную медаль.

На протяжении всего чемпионата Шатлык показал себя уверенным в своих силах спортсменом, который проявил волю к победе и продемонстрировал талант во владении древнейшим искусством борьбы кураш. Благодаря этим качествам туркменский спортсмен принес сборной своей страны серебряную медаль чемпионата мира.