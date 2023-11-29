Туркменский спортсмен Даянч Омиров получил золотую медаль ЧМ по курашу

Пятую золотую медаль 14-го чемпионата мира по курашу сборной Туркменистана принес борец Даянч Омиров. Об этом сообщает интернет-издание turkmenportal.com

После финальной схватки с казахским спортсменом Бекадилом Шаймерденовым в мужской весовой категории до 81 кг Даянч Омиров одержал чистую победу, став обладателем золотой медали чемпионата мира по курашу и звания чемпиона мира.

На пути к победе Даянч провел ряд напряженных поединков, в том числе, с борцами из Доминиканы, Республики Корея и Исламской Республики Иран, одержав блестящую победу в каждом из них.

Напомним, что ранее по итогам финальных поединков чемпионами мира по курашу стали туркменские спортсмены Вепа Авлякулыев (до 60 кг), Динара Розыкулова (до 63 кг), Мария Лохова (до 70 кг), Сабина Кадырова (до 78 кг).