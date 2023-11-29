Туркменские борцы завоевали 15 медалей на Чемпионате мира по курашу

Вчера в Спортивном комплексе боевых искусств столичного Олимпийского городка триумфально завершился XIV Чемпионат мира по курашу, ­собравший представителей четырёх континентов планеты – из Азии, Африки, Европы, а также Южной и Северной Америки.

По итогам двух дней состязаний туркменские борцы завоевали 15 медалей в 15 весовых категориях – в семи мужских и восьми женских.

Как известно, в первый день соревнований наши спортсмены выиграли две золотые, три серебряные и три бронзовые награды. На высшую ступень пьедестала почёта поднялись Динара Розыкулова (весовая категория до 63 кг) и Мария Лохова (до 70 кг). Серебряными призёрами стали Айширин Хайдарова (до 48 кг), Айнур Аманова (до 52 кг) и Санжар Абдирахманов (до 90 кг), а бронзовыми – Гульшат Аннаева (до 57 кг), Руслан Эсгеров (до 100 кг) и Сапа Сапаев (свыше 100 кг).

Остальные семь комплектов медалей были разыграны в заключительный день ЧМ-2023, в четырёх мужских и трёх женских весовых категориях. По итогам состязаний туркменистанцы завоевали сегодня ещё три золотые, три серебряные и одну бронзовую награды.

Третью золотую медаль команде Туркменистана принёс Вепа Авлякулиев (весовая категория до 60 кг). В первом круге он одержал чистую победу над Мохаммедом Аль-Гаррави (Ирак), в четвертьфинале выиграл у Анила Анила (Индия), в полуфинале победил Муслимбека Каримова (Таджикистан), а в финале взял верх над Емуром Сулейменом (Казахстан), который удостоился серебряной награды. Бронзовые медали достались Муслимбеку Каримову (Таджикистан) и Саиду Талеби Ниа (Иран).

Четвёртую золотую медаль в команде Туркменистана завоевала дебютантка мирового первенства Сабина Кадырова (до 78 кг), которая в первом круге уже на 16-й секунде одержала чистую победу над Андреа Гуиллен (Мексика). Затем в четвертьфинале она также легко выиграла у Шитал Шитал (Индия), а в полуфинале и финале в упорной борьбе взяла верх соответственно над бронзовой медалисткой Саба Карамали (Иран) и вице-чемпионкой мира Филурой Эргашовой (Узбекистан). Ещё одна бронзовая медаль в этой весовой категории вручена Чиа-Лин Лиу (Китайский Тайбэй).

Пятую золотую медаль в нашей команде завоевал Даянч Омиров (до 81 кг). На пути к этому успеху он на первых секундах схватки победил Тома Белена Сантану (Доминиканская Республика), а затем поочерёдно выиграл у Чансика Ву (Республика Корея), Рамина Ахмадзаде (Иран), Бекадила Шаймерденова (Казахстан) и поднялся на высшую ступень пьедестала почёта. Серебряным призёром стал казахстанский курашист Бекадил Шаймерденов, а бронзовыми – иранец Рамин Ахмадзаде и Умид Эсанов (Узбекистан).

Серебряных медалей в команде Туркменистана удостоились: Шатлык Джуманыязов, Джахан Мухаммедова и Сабина Агаджанова.

Шатлык Джуманыязов добился серебряного успеха в категории до 73 кг, в которой первенствовал Абилкаир Мауленин (Казахстан), а бронзовыми призёрами стали Нико Тчикаидзе (Грузия) и Джаедеог Квон (Республика Корея).

Джахан Мухаммедова поднялась на вторую ступень пьедестала почёта в весе до 87 кг, в котором чемпионкой мира стала Покизахон Камолдинова (Узбекистан), а бронзовыми медалистками – Молдир Нурланбек (Казахстан) и Паргати (Индия).

Ещё одна серебряная медалистка в нашей команде Сабина Агаджанова шесть лет назад на V Азиатских играх в закрытых помещениях и по боевым искусствам в Ашхабаде заняла второе место в соревнованиях по джиу-джитсу. И вот теперь она стала вице-чемпионкой мира по курашу в весовой категории свыше 87 кг, в которой первую в истории золотую медаль в этом виде борьбы для Доминиканской Республики завоевала Аудрей Арелис Пуэлло Перес, а бронзовыми призёрами стали Самрити (Индия) и Фатеме Бармаки Кордколаи (Иран).

Бронзовой медали в команде Туркменистана удостоился Довлет Хемракулыев (до 66 кг). Вторым бронзовым призёром в этой весовой категории стал Хаирандеши Муродзода (Таджикистан), серебряным медалистом – Маджид Вахид Бариманлу (Иран), а чемпионом мира – Чори Зоиров (Узбекистан).

За последние годы туркменские курашисты сделали заметный шаг вперёд. Если на предыдущем Чемпио­нате мира в Индии они завоевали одну серебряную и две бронзовые медали, то теперь в активе нашей сборной – пять золотых, шесть серебряных и четыре бронзовые награды. С этими показателями наши борцы значительно опередили по общему количеству медалей (15) остальные команды, уступив в командном зачёте по количеству золотых наград только сборной Узбекистана, в активе которой 7 золотых и по 1 серебряной и бронзовой награде. Замкнула тройку призёров сборная Казахстана, курашисты которой завое­вали одну золотую, две серебряные и три бронзовые медали.

По мнению экспертов, такой прогресс в этом виде спорта – результат плодотворной работы тренеров Дорткули Тедженова, возглавившего мужскую сборную Туркменистана два года назад, и Ширин Кубаевой, которая руководит женской сборной страны на протяжении многих лет, создав в Лебапском велаяте хорошую школу борьбы кураш. Кстати, из 15 медалистов ЧМ-2023 14 являются воспитанниками лебапской школы борьбы.

Ширин Кубаева в прошлом известная спортсменка. На протяжении многих лет она успешно защищала честь страны на мировой спортивной арене, становилась победительницей и призёром многих международных соревнований. Примечательно, что в 1997 году она успешно окончила Туркменский институт народного хозяйства по специальности экономист-международник. На протяжении ряда лет Ширин Пермановна совмещала тренерскую деятельность с работой в организациях сферы экономики. И только после победы в 2009 году на Азиатских играх боевых искусств в Бангкоке (Таиланд) окончательно решила сосредоточиться только на тренерской работе.

«Я люблю работать тренером. Спорт – в моих генах», – говорит Ш.Кубаева, отец и прадед которой занимались борьбой гореш, выигрывали призы среди пальванов на свадьбах.

По словам главного тренера женской сборной Туркменистана, нынешний успех наших борцов на ЧМ-2023 – закономерный результат проводимой руководством страны политики по развитию физкультуры и спорта. Благодаря огромному вниманию к развитию этой сферы Президента Сердара Бердымухамедова и Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Героя-Аркадага в Туркменистане созданы прекрасные условия для подготовки атлетов и проведения международных турниров.

Принимать Чемпионат мира – это большая ответственность. Туркменистан, вновь выступив страной-хозяйкой крупных соревнований, собравших множество зарубежных гостей со всех концов планеты, на «отлично» справился с ней! Это мнение выражали сегодня и спортсмены, прибывшие в Ашхабад из многих стран, их тренеры, журналисты ведущих мировых СМИ, специализированных изданий и телеканалов, представители Международной федерации кураша (IKA).

По общему мнению титулованных атлетов и экспертов спорта, руководителей делегаций, туркменская столица достойна проведения мировых первенств по многим видам спорта. И для этого здесь созданы все условия, отвечающие международным требованиям, включая суперсовременную спортивную инфраструктуру Олимпийского городка, возведение которого лично патронировал Национальный Лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов.

Два дня в Спортивном комплексе боевых искусств не стихали яркие эмоции, спортсмены вели захватывающую борьбу за медали. Но несмотря на острую конкуренцию, интересное соперничество, подарившее болельщикам массу впечатлений, объединяющим началом являлось стремление к открытому и доверительному общению, дружбе.

Для туркменских спортсменов и тренеров это была отличная возможность ознакомиться с опытом ряда стран и национальных федераций в области развития борьбы кураш и обрести полезные наработки на будущее.

Специально для гостей была подготовлена насыщенная культурная программа, которая позволила ознакомиться с историей и богатым наследием туркменского народа, его самобытными традициями и обычаями, достопримечательностями беломраморного Ашхабада и первого в Туркменистане «умного» города Аркадаг, отведать национальные блюда.

Нынешний Чемпионат мира прошёл с большим успехом. Незабываемые впечатления от ашхабадского ЧМ получили и атлеты, и болельщики, что стало возможным благодаря личному вниманию и поддержке Президента Сердара Бердымухамедова и Национального Лидера туркменского народа Героя-Аркадага.

Чемпионат мира-2023 завершился, подарив всем море положительных эмоций и радости. Многие стали поклонниками борьбы кураш, настолько поединки были захватывающими и заряжали стремлением к победе.

Успех нынешнего турнира приумножил гордость всех туркменистанцев за Отчизну и в очередной раз подтвердил статус Туркменистана как спортивной державы, которая способна принимать и проводить соревнования мирового уровня.